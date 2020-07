Conselho Tutelar encontra quatro crianças sozinhas em casa no AM

Conselhor Tutelar informou que crianças precisavam cozinhar | Foto: Reprodução

Manaus - Quatro meninas - de 3, 4, 6 e 9 anos - foram encontradas sozinhas em uma casa no município de Manacapuru, Região Metropolitana de Manaus. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe e o padrasto abandonaram as crianças que, para não passarem fome, precisavam cozinhar e estavam em condições insalubres.

O caso ocorreu na quinta-feira (16), no bairro Biribiri. Segundo o conselheiro tutelar Marcos Silva, que atendeu a ocorrência, foram os vizinhos que acionaram as equipes informando a situação.

"Quando chegamos lá verificamos que as quatro meninas estavam sozinhas. A casa estava muito suja, completamente abandonada. As meninas não haviam tomado banho, estavam sem roupas limpas e não sabiam informar onde estava a mãe. Verificamos que já haviam outros procedimentos no Conselho Tutelar envolvendo essa mãe, ainda com relação a essas mesmas crianças", explicou.

Crianças estavam em condições insalubres | Foto: Reprodução

Silva disse ainda que, em outro momento, já identificou que a filha mais velha já esteve fora da escola e não havia sequer sido matriculada.

Após a chegada do Conselho Tutelar na residência, o padrasto e a mãe das crianças chegaram.

"A mulher chegou completamente alterada e destratou a nossa equipe e os policiais militares que nos acompanhavam. As quatro crianças foram acolhidas e levadas a um abrigo, no entanto, outros familiares decidiram cuidar delas até que seja dado um posicionamento da Justiça em relação a isso. Já a mãe e o padrasto receberam voz de prisão em flagrante", relatou.

O padrasto e a mãe das crianças foram conduzidos para a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e devem ficar à disposição da Justiça.

