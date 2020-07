'Cutia' se esconde armado em barco e vai preso em Maués, no AM

"Cutia" já é conhecido da polícia de Maués | Foto: Divulgação

Maués – Após denúncia, a polícia militar de Maués prendeu Josivaldo Martins Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Cutia”, após estar com mandado de prisão em aberto e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava escondido em uma embarcação no município.

A equipa da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar informou que ele estava em uma embarcação e ainda tentou fugir. Com ele estava uma arma calibre 38 sem munições. Após a constatação do suspeito, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto por suposto envolvimento do homicídio de um taxista da cidade.

“Cutia” já é conhecido pela polícia local, conforme informações ele é acusado de inúmeros crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Em outra ocasião já havia escapado de uma ação da polícia realizada na orla do município. Ele fugiu nadando após Leilson Garcia Pereira, de 20 anos, conhecido como "Seco", Adriel Rodrigues Lima, 21, vulgo "Morcego", e Arlan Lacerda, 20, terem sido presos por tráfico de drogas em Maués.

Josivaldo foi encaminhado para o 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para serem realizados todos os procedimentos cabíveis.

