Mulher fornecia drogas para 'boca de fumo' na Cidade Nova

Material apreendido no ponto de venda de drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Andreza Praia Lira foi presa na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 10h, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus . Ela é suspeita de chefiar uma 'boca de fumo' no local.

Conforme informações da equipe do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) , as diligências iniciaram após várias denúncias anônimas informando que havia um ponto de venda de drogas no lugar. Os policiais foram até o local e a mulher foi abordada. Ela permitiu que os policiais entrassem na casa dela, onde foi feita uma revista.

Após buscas em todos os cômodos, os policiais localizaram oito porções grande de oxi e uma balança de precisão utilizada para pesar as drogas durante as vendas.

Procedimentos

Andreza recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e deve ser encaminhada a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia.

