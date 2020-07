Vídeo: Criminosos armados assaltam grupo de amigos no Alvorada

Os suspeitos estavam armados | Foto: Divulgação

Manaus - Antigamente era comum que vizinhos permanecessem até tarde da noite conversando na frente de suas residências, mas hoje em dia, com o aumento da criminalidade , já não é possível fazer isso sem correr riscos. Três amigos foram surpreendidos pela ação de bandidos na noite de quinta-feira (16), por volta das 21h, enquanto conversavam na calçada nas proximidades do Centro Social Urbano (CSU) do bairro Alvorada , na Zona Centro-Oeste.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos surgem em um carro modelo Fiat Uno, de cor prata e placas QMS-6I11. Três criminosos descem armados e abordam os amigos. Ameaçados de morte, as vítimas entregam os aparelhos celulares. Um outro pedestre, que passa no local no momento do crime, também é roubado.

Logo em seguida os três suspeitos retornam para o veículo e fogem sem serem identificados. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos pode entrar em contato com as autoridades por meio dos números: 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Veja o vídeo que registrou a ação dos criminosos:

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (16) | Autor: Divulgação

Leia Mais

Vídeo: Idosa é arrastada por 30 metros durante assalto em Manaus

Vídeo: Criminosos 'tocam o terror' em parada de ônibus no Alvorada