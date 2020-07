Ao parar carro em semáforo, homem é morto a tiros em Manaus

O homem ainda não foi identificado | Foto: Divulgação

Manaus - Cleiton Magalhães Reis foi executado com sete tiros na noite desta sexta-feira (17). A vítima dirigia um carro, modelo Doblò, e foi atacada quando parou o veículo em um semáforo, na avenida João Câmara, núcleo XVI, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram à polícia que uma dupla, que estava em uma moto, se aproximou do veículo e efetuou vários disparos contra a vítima. Cleiton ainda tentou escapar, mas colidiu o carro contra um ônibus. Conforme a perícia, a vítima foi atingida com tiros no tórax, braços e ombros.

A vítima morreu dentro do veículo | Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Cleiton já estava sem vida. Os suspeitos do crime fugiram sem ser identificados. A placa da motocicleta usada por eles não foi identificada. Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência.

Um vizinho da vítima, que não teve a identidade divulgada, informou à polícia que Cleiton trabalhava na clínica odontológica de um amigo. Ele, inclusive, foi identificado por meio de um crachá da empresa. O conhecido da vítima ainda contou para a equipe policial que Cleiton estava a caminho de casa quando foi executado.

Durante a perícia na cena do crime, outros amigos e parentes de Cleiton chegaram no local, mas não quiseram falar com a imprensa. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Acompanhe a reportagem no local do crime: