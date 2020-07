Vídeo: Ladrões quebram vidros e furtam objetos de carros em Manaus

O furto aconteceu no último domingo (12) | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores e comerciantes estão cansados de serem furtados na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus . Segundo eles, várias pessoas já foram vítimas de furtos em carros estacionados na localidade. No último domingo (12), uma das ações criminosas foi flagrada por câmeras de segurança de um estabelecimento comercial.

No vídeo, registrado por volta das 10h31, é possível ver criminosos em um carro modelo Peugeot/207HB XR, de placas OAO-4478, estacionando ao lado do carro da vítima, de cor branca. Eles, inclusive, estacionam em uma vaga destinada para deficientes.

Logo em seguida, um dos criminosos sai do banco do motorista e se posiciona ao lado da janela do carro, tentando observar se há pertences no interior do veículo. Ao constatar a vulnerabilidade do carro, o suspeito quebra o vidro e inicia o furto. O criminoso entra no carro, ainda muda o veículo de vaga e depois foge.

Na ação criminosa foram subtraídas uma carteira com R$ 50, cartões de banco, documentos e uma mochila com produtos de beleza. O denunciante preferiu não se identificar, mas confirmou que há relatos de outras vítimas na mesma avenida. Os moradores dá área cobram um reforço na segurança do local. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

Policiamento

O Em Tempo entrou em contato com a polícia para saber como anda o policiamento na área. Em nota, o órgão informou que o patrulhamento na avenida Max Teixeira e demais ruas do bairro Cidade Nova, é realizado por viaturas motorizadas da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), unidade responsável pelo policiamento no bairro.

Também são realizados Pontos de Relacionamento Comunitário e Visibilidade (PRCV’s), que são viaturas postas em locais estratégicos, visando ter maior proximidade com os frequentadores do local, além de agilizar o atendimento das ocorrências naquela região.

Em relação à denúncia relatada pelos funcionários, o comando da 6ª CICOM informou que ali é uma via principal e que sempre as viaturas estão fazendo PRCV’s, não só no posto em questão, mas, em todos da área, e orienta que as vítimas efetuem o registro na delegacia da área, para fins de investigação da polícia judiciária. Em casos de flagrante, a PM deve ser acionada pelo número 190.

Para concluir, o comando da 6ª Cicom destacou que o policiamento no local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio dos contatos da Supervisão de Área (92) 98842 -1565 (24 horas), além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda.

Veja o vídeo da ação dos suspeitos:

O caso aconteceu no domingo (12) | Autor: Divulgação

