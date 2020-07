Mulher tenta escapar de incêndio, se desequilibra de janela e morre

13 viaturas foram atenderam a ocorrência | Foto: Divulgação

Ao tentar escapar de um incêndio que atingiu um apartamento na rua Major Quedinho, perto da rua Santo Antônio, na região Bela Vista, no centro de São Paulo, uma mulher morreu de forma dramática. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (17).

Vários idosos foram retirados do prédio com a ajuda de guardas municipais que chegaram antes dos bombeiros. As chamas eram altas. "Muito desesperador. Um barulho muito forte de explosão, fumaça", relatou um dos moradores.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e foi informado que havia apenas uma moradora no apartamento. 13 viaturas atenderam a ocorrência.

As chamas foram controladas antes que atingissem outros imóveis, mas a moradora morreu ao tentar escapar das labaredas.

Presa dentro do apartamento, entre o fogo e a saída, a mulher tentou escapar pela janela, mas acabou se desequilibrando e caindo.

"Foi desesperador. Tinha uma grade de proteção. Ela rasgou as grades com as mãos, pedindo socorro", conta uma testemunha.

Uma outra vítima, de 23 anos, foi socorrida pelo Samu por ter inalado fumaça. A causa do incêndio ainda é desconhecida.