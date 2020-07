Líder comunitária é encontrada morta dentro de casa no São Francisco

A vítima estava seminua e com hematomas na região da cabeça | Foto: Divulgação

Manaus - Raimunda Maria Ferreira da Silva, 61 anos, conhecida como "Ray Pipoca", foi encontrada morta dentro da residência onde ela morava, localizada na rua Albérico Antunes, bairro São Francisco (Zona Sul de Manaus). A vítima era líder comunitária e já havia sido candidata a vereadora nas eleições municipais de 2016 e segundo moradores, ela era bastante querida na localidade. A morte dela ainda é considera um mistério.

Conforme a polícia, o corpo de "Ray Pipoca" foi encontrado por amigas que foram até a residência da vítima e a viram jogada no chão do imóvel. Policiais militares isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

A vítima estava seminua e com hematomas na região da cabeça. Havia, também, roupas e objetos espalhados próximos ao corpo de Ray, o que indica que houve uma possível luta corporal.

Familiares de Raimunda, estiveram na cena do crime e demostraram surpresa. Eles informaram à polícia que a idosa não sofria nenhum problema de saúde.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), coletaram dados preliminares para o registro do caso. Conforme a equipe de investigação, há duas suspeitas iniciais: a vítima teria sofrido um acidente doméstico ou sofreu agressões físicas.



O corpo de "Ray Pipoca" foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), que deve apontar as causas da morte por meio de exame de necropsia.

