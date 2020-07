Homem tenta tirar arma de PM e acaba morto na Zona Leste de Manaus

A intervenção policial ocorreu na comunidade Grande Vitória | Foto: Divulgação

Manaus - O ajudante de pedreiro Alisson Miranda da Silva, 22 anos, morreu após ser atingido com um tiro no abdômen, durante uma abordagem policial, na madrugada deste sábado (18). O caso ocorreu por volta de 1h, na rua Criciúma, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho ( Zona Leste de Manaus).

Conforme o registro do Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom), Alisson, reagiu a uma abordagem de policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele tentou tirar a arma de um PM e foi atingido com um disparo de arma de fogo, causado de forma acidental devido às circunstância do fato.

Alisson, ainda foi socorrido pelos policiais, mas chegou morto no Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

