Embriagado, homem mata vizinho com gargalo de garrafa em Manaus

Suspeito foi preso pelas equipes da 9ª Cicom | Foto: Divulgação

Manaus - Oséias Vicente da Silva, 49 anos, foi preso, no início da madrugada deste sábado (18), após matar o vizinho dele, o frentista Edson Ferreira da Silva, 56 anos. O caso ocorreu na rua Rio Bauna, bairro São José (Zona Leste de Manaus.).

Conforme a polícia, o suspeito estava embriagado e atacou a vítima com um gargalo de garrafa. O crime teria acontecido depois de uma confusão no local. Oséias tentou ferir o filho de Edson, quando ele interveio na discussão e recebeu um golpe de gargalo na região do tórax.

A vítima ainda foi socorrida e levada ao Hospital João Lúcio, mas morreu na unidade de saúde. O corpo de Edson foi removido para Instituo Médico Legal (IML).

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), conseguiram capturar o suspeito e o conduziram para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

Leia mais

Ao parar carro em semáforo, homem é morto a tiros em Manaus