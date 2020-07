Foragida que transportava fuzil e drogas é presa no interior do AM

Thyelle deve ficar presa no 57º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação

Alvarães - Condenada a mais de 12 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, Thyelle da Silva Meireles, 22 anos, que estava há quase 10 meses foragida, foi presa neste sábado em Alvarães (A 530 quilômetros de Manaus).

A acusada foi presa no dia 19 de setembro de 2019, no porto de Coari. Ela estava transportando em uma lancha 12 quilos de cloridrato de cocaína e um fuzil AR15, com 150 munições de 5,56mm. A embarcação fazia rota Tefé-Manaus.

Em Coari, foi determinada a prisão domiciliar de Thyelle, mas ela fugiu do município. No dia 11 de junho deste ano, ela foi condenada em sentença de 1º grau a 12 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.

Após meses de investigação a equipe de policiais civis de Coari descobriram que Thyelle estava escondida em Alvarães, onde foi cumprido o mandado de prisão com apoio da polícia civil de daquele município e dos Policiais Militares 1° Grupamento de Polícia Militar e o 3º Batalhão da PM.

Thyelle deve ficar presa no 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Alvarães, onde ficará a disposição da Justiça.

