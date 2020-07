Assaltantes explodem cofre de posto de gasolina em Manaus

Apesar da tentativa, os criminosos não conseguiram levar a renda do posto | Foto: Divulgação

Manaus - Criminosos explodiram o cofre de um posto de gasolina nesta segunda-feira (20) no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Apesar de conseguir retirar a porta do cofre, os suspeitos não levaram a renda do posto.

A tentativa de roubo aconteceu por volta das 3h40, em um posto situado na Avenida Arquiteto José Henriques Rodrigues. Segundo populares, pelo menos quatro homens participaram da ação.

O gerente relatou à polícia que a porta do cofre foi arremessada a cerca de 20 metros de distância por conta da explosão. Entretanto, os criminosos fugiram sem levar nada. Após a ação mal sucedida, o grupo fugiu em um carro modelo Vectra de cor preta.



Imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas pela polícia na tentativa de identificar os suspeitos.



