Dupla suspeita de cometer roubos é presa na Zona Leste de Manaus

Simulacro e celulares foram apreendidos com a dupla | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 19 anos e 20 anos, foram presos suspeitos de praticarem roubos na madrugada desta segunda-feira (20), no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Segundo policiais da Força Tática, a equipe realizava patrulhamento no momento em que recebeu denúncias sobre dois homens que haviam feito um arrastão na Avenida Batrum, bairro Tancredo Neves. Logo em seguida, os militares receberam outras denúncias informando que o mesmo veículo estava atuando no bairro Armando Mendes.

Os policiais realizaram buscas pelos suspeitos e durante patrulhamento pela Rua Bom Jesus - bairro Zumbi - a equipe avistou um carro modelo Gol de cor prata - as mesmas características repassadas nas denúncias. Após abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo um simulacro de arma de fogo e aparelhos celulares das vítimas dos assaltos.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. Na unidade foi constatado que a dupla já possuía passagem pela polícia por tráfico de entorpecentes.

