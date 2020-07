Após assalto a ônibus da linha 542, passageiro é morto na Zona Oeste

Manaus – Um autônomo identificado como Ivanilson dos Santos, 20 anos, foi morto na noite deste domingo (19), após reagir a um assalto em um ônibus da linha 542 , que trafegava pela Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Outro passageiro, identificado como Wittyan Keneed Santos, 25 anos, foi ferido no pescoço.

Segundo o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), uma das vítimas relatou que três homens entraram no ônibus, que faz o trajeto do bairro do Coroado até a Ponta Negra, quando o veículo estava na Avenida Brasil, sentido Bairro/Centro. Quando chegaram próximo ao um posto de gasolina, armados com facas, anunciaram o assalto. Durante a ação, dois passageiros do coletivo reagiram e foram feridos.

O autônomo foi ferido no rosto, pescoço, costas e braço direito. Ele estava inconsciente e foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento do Bairro São Raimundo (SPA), na Zona Oeste. Por volta das 3h30, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Wittyan foi ferido no pescoço e orelha. Ele foi levado ao Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, mas recusou receber atendimento e foi para sua casa. Por volta das 3h da manhã, pediu apoio do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Segundo o relatório Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o estado de saúde de Wittyan é estável. A Polícia Civil investiga o caso.

