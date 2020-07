Quatro homens são presos por tráfico de drogas no bairro Educandos

Com eles, foi apreendido maconha, drogas sintéticas, balança de precisão e máquina para crédito e débito | Foto: Reprodução

Manaus - Quatro pessoas que não tiveram os nomes revelados pela polícia foram presos na manhã desta segunda-feira (20), durante ação policial deflagrada no beco da Bomba, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Com eles, foi apreendido maconha, drogas sintéticas, balança de precisão e máquina para crédito e débito.



De acordo com informações dos policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam fazendo patrulhamento de rotina, momento em que ocupantes de um veículo passaram pela viatura e tentaram fugir. Durante a abordagem, foram localizadas drogas com dois suspeitos.

Em seguida, outros dois homens em um veículo passaram pela viatura e também tentaram fugir. Em uma nova revista, foram localizadas mais drogas.

Com os quatros suspeitos foram localizadas maconha, drogas sintéticas, balança de precisão. Dois deles, já tinham passagem pela polícia.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

