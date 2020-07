Corpo de mulher é encontrado com sinais de tortura em ramal na AM-010

O corpo estava em decomposição | Foto: Divulgação





Manaus - Um corpo do sexo feminino foi localizado na tarde desta segunda-feira (20), por volta das 14h50, por moradores do ramal do banho do Manel, no quilômetro três da rodovia estadual AM-010.



Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com eles, a mulher aparenta ter em média 35 anos.

O corpo já está em avançado estado de decomposição e a vítima estava vestindo uma blusa preta que apresentava perfurações e uma calça na mesma cor. Além disso, ainda havia uma corda ao lado do corpo caracterizando sinais de tortura.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros em Homicídios e Sequestros (DEHS).