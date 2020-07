Traficante do Nossa Senhora das Graças é preso pela Polícia Civil

Alexandre Marçal de Freitas foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20) pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, as equipes apreenderam porções de entorpecentes e material para embalo das drogas. A ação ocorreu na rua Curitiba, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

Conforme a delegada, as diligências em torno do caso tiveram início após diversas denúncias anônimas feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), e no próprio prédio do 22° DIP, informando que o indivíduo estaria comercializando substâncias ilícitas no endereço mencionado.

“Com base nisso, representei pelo mandado de busca e apreensão na casa dele. A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute). E nesta segunda, nos deslocamos até a residência, onde apreendemos porções de drogas, entre elas maconha, cocaína, ecstasy e MD, material para embalo dos entorpecentes, além de dinheiro trocado proveniente das vendas do material ilícito”, explicou Juliana.

De acordo com a autoridade policial, ainda na casa do infrator, os policiais ouviram duas testemunhas que afirmaram que Alexandre estava na noite deste domingo (19/7), em uma festa que aconteceu em um flutuante, no bairro Tarumã, zona oeste da cidade.

“Ele dizia que era DJ, mas vamos averiguar se ele se utilizava desse ofício para comercializar as drogas. Além disso, ele já possui passagens pela polícia por tráfico”, informou a delegada.

Flagrante

Alexandre foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos trâmites cabíveis no 22° DIP, ele será levado para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT).

*Com informações da assessoria