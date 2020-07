Adolescentes são apreendidos por roubo em Novo Airão

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Novo Airão - Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos por roubo a um estabelecimento comercial. O fato ocorreu no último sábado (18), na avenida João Tiburtino da Silva, no município de Novo Airão (distante 180 quilômetros de Manaus).

Conforme a equipe do 6º Grupamento de Polícia Militar (GPM), eles receberam uma ligação, via linha direta, informando que dois indivíduos tinham acabado de cometer um assalto a um estabelecimento comercial. Os policiais foram até o local informado, onde a vítima forneceu as imagens do sistema de segurança.

Em posse das imagens, a equipe iniciou as diligências e identificou os envolvidos. Um deles foi apreendido em via pública e o outro na residência de um tio.

Eles foram questionados sobre o roubo e confessaram a autoria do crime. Com eles, foram apreendidas duas armas de fabricação caseira calibre 36, uma munição intacta do mesmo calibre e R$ 111 em espécie.

A dupla foi levada até a 77° Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos necessários.

*Com informações da assessoria

