Polícia prende traficantes que expulsavam moradores de casas em Manaus

Polícias Civil e Militar deflagraram operação no bairro Chapada, Zona Centro-Sul | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Uma operação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) cumpriu 13 mandados - entre busca e apreensão, e prisão - contra uma quadrilha de traficantes nesta terça-feira (21). De acordo com a polícia, os suspeitos ameaçavam e expulsavam moradores para ficar com os imóveis deles, situados na comunidade Beiradinho, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

A "Operação Beiradinho" contou com participação integrada das polícias Civil e Militar, após investigações do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do Grupo Especial de Resgate e Assalto (FERA), juntamente com a Seccional Oeste.

Outros detalhes sobre a ação policial serão repassados em uma coletiva de imprensa ainda na manhã desta terça.

Leia Mais



Homem tenta tirar arma de PM e acaba morto na Zona Leste de Manaus

Suspeito de matar própria esposa, marido diz que arma disparou sozinha