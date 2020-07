Caso Pedro: Familiares de adolescente sequestrado pedem resposta

Manaus - Familiares do adolescente Pedro Adley Ferreira Lima , de 17 anos, fizeram uma manifestação na manhã desta terça-feira (21), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em buscas de respostas pelo sequestro dele. Pedro foi sequestrado no dia 21 de junho, da casa onde morava, na rua Pará do bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus .

Um mês depois, a mãe do jovem e familiares levaram cartazes pedindo respostas da Polícia Civil sobre o paradeiro dele.

"O objetivo de estarmos aqui é termos resposta. Completa um mês hoje eu não temos resposta nenhuma. O que nos deixa revoltados é saber que não estamos sendo avisados de nada. No dia 10 deste mês, nós ficamos sabendo pela televisão que estavam cumprindo mandados do caso. Ficamos sabendo que uma pessoa tinha sido solta porque o testemunho da Fernanda, que é a irmã dele, era fraco", explicou a mãe de Pedro.

A mulher destacou ainda que a filha foi a principal testemunha e presenciou o momento em que quatro criminosos armados sequestraram e colocaram o adolescente em um carro.

Pedro foi sequestrado da frente de casa | Foto: Divulgação

"Só lembro do momento que a minha filha chegou chorando dizendo que tinham sequestrado o irmão dela. Não entendemos nada. Ela me explicou que teve um assalto a motorista de app na área. Talvez tenham confundido ele com um dos suspeitos. Ele nunca nos falou nada. O caráter dele em casa era de uma criança. Ele tinha poucas amizades, a maioria era da escola. Precisamos de respostas, eu peço isso as autoridades", concluiu a mãe de Pedro.

O Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para obter respostas sobre as investigações do caso, mas até a publicação do material não houve resposta.

