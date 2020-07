Homem morre em hospital após ser agredido e esfaqueado em bar

A vítima morreu no HPS João Lúcio | Foto: Arquivo/ET

Manaus - Délcio Carneiro dos Santos, de 46 anos, morreu na última segunda-feira (20), às 11h10, em decorrência de agressões físicas e facadas ocorridas em um bar na Zona Leste de Manaus. Ele estava internado desde domingo no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio , na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Civil, o crime aconteceu na rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. O noticiante informou na delegacia que ele e Délcio estavam em um bar no domingo (19), quando três homens não identificados entraram no local e passaram a agredir a vítima com socos e pontapés.

Logo em seguida, os suspeitos passaram a desferir vários golpes de faca na vítima. Em seguida, eles fugiram. Délcio foi socorrido e conduzido ao HPS João Lúcio, onde passou por cirurgia, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

