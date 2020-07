Vídeo: Babá que torturava crianças com marteladas é presa

No local, moravam outras duas crianças, de 12 e 14 que não eram agredidos | Foto: Divulgação

Uma babá suspeita de torturar duas crianças foi presa no interior do Rio Grande do Sul. A mulher é acusada de torturar uma menina de 10 e um menino de 8 anos com marteladas e queimaduras. A polícia suspeita que a mãe das vítimas era conivente com a violência.

O Conselho Tutelar acompanhava a família há um pouco mais de um mês, desde que umas das crianças tentou fugir para pedir ajuda, e realizou a prisão na madrugada do último sábado (18). De acordo com as investigações, as torturas ocorriam há pelo menos um ano. Os irmãos eram agredidos com marteladas nas pernas, pés e mãos. Eles também apresentavam queimaduras e cortes pelo corpo.

No local, moravam outras duas crianças, de 12 e 14, mas não sofriam nenhum tipo de agressão. Eles e a menina de 10 foram encaminhados para a avó materna. O menino de 8 precisou ser internado e não há informações sobre o seu estado de saúde.

A delegada do caso, Carolina Torres, afirma nunca ter visto algo igual. "Já peguei bastante coisa, mas assim de fazer isso gratuitamente, por pura maldade, realmente eu nunca tinha visto".

A babá, de 49, vai responder pelo crime de tortura. Em depoimento à polícia, ele negou os abusos e afirmou ser inocente. Ainda de acordo com as investigações, a mãe das crianças tinha conhecimento do que acontecia com os filhos e, por isso, será indiciada por tortura na forma de omissão.

Assista a reportagem do caso: