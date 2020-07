PRF intensifica fiscalizações e apreende materiais falsificados

Parte do material foi apresentado no 1° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Policiais Rodoviários Federais (PRF) intensificaram as fiscalizações nas principais entradas de Manaus durante uma operação que está sendo deflagrada desde a segunda-feira (20). Ao total, já foram apreendidos mais de R$ 2 milhões em materiais falsificados.

De acordo com órgão, as ações estão sendo realizadas em pontos distintos da capital, como a rodovia federal BR-174 e Porto de Manaus.

Parte do material apreendido foi apresentado na tarde desta terça-feira (21), no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) . Os policiais não divulgaram o conteúdo das sacolas, pois o levantamento ainda está sendo feito. No entanto, o Em Tempo percebeu que dentre os materiais apreendidos haviam camisas de times do futebol brasileiro.

A operação deve seguir na quarta-feira (22) e o balanço do resultado deve ser divulgado pela PRF ao término dos trabalhos.

Confira a reportagem na delegacia:

