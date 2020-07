Médico é preso suspeito de jogar esposa do quinto andar durante briga

"Infelizmente não consegui segurar e só vi ela cair", disse o homem, em depoimento | Foto: Divulgação

Um médico foi preso em flagrante acusado de tentativa de feminicídio após empurrar a própria esposa, de 27 anos, do quinto andar de um prédio em Salvador, na Bahia, na madrugada de segunda-feira (20). A família da vítima, que também é médica, afirma que ela vivia em um relacionamento abusivo com o marido. Vizinhos disseram que as brigas do casal eram frequentes.

O suspeito, que nega o crime, alegou que viu a mulher pendurada na janela, quando a segurou pelo braço e pediu ajuda aos moradores do andar de baixo. "Infelizmente não consegui segurar e só vi ela cair", disse o homem, em depoimento. Ele também confirma que os dois discutiram no trânsito e em casa, horas antes de tudo acontecer.

A médica foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Geral, onde permanece internada em estado grave. Ela teve diversas fraturas devido à queda de cerca de 20 metros.

