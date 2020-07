Dupla é presa após roubar carro e fazer arrastão em Manaus

Os suspeitos foram apresentados no 6° DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Dois suspeitos de assalto, ainda não identificados, foram presos, na noite desta terça-feira (21), após uma intensa perseguição policial nas Zonas Norte e Leste da capital amazonense.

Conforme a polícia, a dupla roubou um carro no núcleo 3, do bairro Cidade Nova, e iniciou uma série de assaltos na região. Com a ajuda do proprietário do veículo, policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) passaram a monitorar o carro e conseguiram interceptá-lo na rua 4, do bairro São José.

Os bandidos ainda tentaram fugir pulando muros e telhados de algumas residências. Equipes da 9ª Cicom e Força Tática deram apoio na ocorrência e conseguiram capturar os suspeitos.

Com a dupla foi apreendida uma arma calibre 32 e o veículo foi recuperado. Os assaltantes foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Assista a reportagem do Em Tempo na delegacia: