Carro roubado e R$ 114 mil são apreendidos com colombiano no AM

Mais de R$ 114 mil, um simulacro e um carro roubado foram apreendidos com o suspeito | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Tabatinga (AM) - Mais de R$ 114 mil foram apreendidos na casa de um colombiano, de 58 anos, preso no município de Tabatinga, interior do Amazonas. Segundo a polícia, antes de o dinheiro ser encontrado - na terça-feira (21) -, o suspeito foi abordado enquanto dirigia uma picape com registro de roubo no estado de Pernambuco.

A abordagem aconteceu por volta das 18h15, quando uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) realizava patrulhamento nas proximidades de um porto em Tabatinga. Ao constatar que o veículo usado pelo suspeito era roubado, os policiais o conduziram até uma delegacia do município para registrar a prisão.

Posteriormente, os militares foram até a casa do colombiano para buscar sua identificação. No interior da residência, foi encontrada a quantia de R$114,7 mil de origem não informada, além de um simulacro de arma de fogo com 32 munições - oriundo da Colômbia.

A esposa do suspeito, que recebeu os policiais na casa, também foi levada para a delegacia como testemunha.

Segundo a polícia, o colombiano pode responder por receptação, lavagem de dinheiro e contrabando.

Leia Mais

Dupla é presa após roubar carro e fazer arrastão em Manaus

Preso diz que executou mulher porque ela não aceitou trocar de facção