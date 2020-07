Homem é preso em Manaus após bater moto roubada em árvore

Caso foi registrado no 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Josué Barbosa, de 22 anos, foi preso pela polícia após sofrer um acidente nesta terça-feira (21) no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, a motocicleta conduzida por ele no momento do acidente era roubada.

O caso ocorreu por volta das 23h, na Avenida Curaçao. Uma equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada depois que populares presenciaram um motociclista bater contra um árvore e fugir do local.

Depois de realizar buscas na região, o condutor do veículo foi identificado. Os militares consultaram o registro da motocicleta e constataram que ela possuía registro de roubo.

Com isso, a motocicleta foi apreendida e o homem foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

