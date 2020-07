Suspeito de estuprar enteada deficiente e sobrinhas é preso em Manaus

Caso foi investigado pela DEPCA | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - Um homem de 48 anos foi preso na manhã de quarta-feira (22), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é suspeito de estuprar e engravidar uma mulher de 28 anos - que é enteada dele e possui deficiência intelectual. Além disso, ele é investigado por abusar de outras três sobrinhas, de 14, 16 e 18 anos. Os crimes ocorriam desde 2011.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações iniciaram em fevereiro de 2019, quando a adolescente de 14 anos compareceu com a mãe dela na especializada para informar que era estuprada pelo tio desde quando tinha nove anos. A denúncia aconteceu após ela assistir uma palestra na escola.

"Logo após essa primeira denúncia, as outras adolescentes de 16 e 18 anos também formalizaram a ocorrência. Elas contaram que quando iam para a casa da avó, eram abusadas pelo suspeito que cometia atos libidinosos", explicou a delegada.

A delegada afirma que o caso mais grave ocorreu com a enteada do suspeito, que é deficiente intelectual, e que diz ter engravidado do suspeito, mas teria tido um aborto espontâneo.

"Não há laudo que comprove essa gravidez. Apenas a deficiência intelectual. No entanto, a vítima conta que a mãe também tinha conhecimento do fato e participou dos abusos em algumas ocasiões. Ela também foi indiciada pelo crime de estupro de vulnerável", destacou Coelho.

Prisão

O suspeito foi preso na comunidade São João, situada no Km 4 da rodovia federal BR-174, na Zona Rural da capital, onde estava residindo. A ordem judicial foi expedida no dia 15 de abril deste ano, pela 1° Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual da Criança e Adolescente.

O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

