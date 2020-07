Vigilante é preso por abusar sexualmente de criança em Manaus

Homem de 42 anos é preso por crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus- Homem de 42 anos é preso por crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, por volta das 6h nesta quarta-feira (22). A prisão ocorreu na Rua Encarnação, bairro Braga Mendes 1, zona Norte da capital, pela equipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, o homem, que é primo do pai da criança, chegou à casa da vítima, no bairro Armando Mendes, zona Leste da cidade, perguntando por sua genitora. Ao ser informado que ela não estava na residência, ele adentrou, ofereceu dinheiro para o irmão mais velho ir lanchar e cometeu os atos libidinosos.

A delegada destacou, ainda, que a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 19 de setembro de 2019, pela juíza Naia Moreira Yamamura, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente.

Procedimentos – O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e, após os trâmites cabíveis na Depca, será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.





