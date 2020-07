Em Itacoatiara, ex-presidiário é executado a tiros

Itacoatiara - Alcirlan Lopes de Oliveira, que tinha 24 anos e é conhecido por Itacoatiara por ter uma extensa ficha criminal, foi executado a tiros na madrugada desta quarta-feira (22). O crime aconteceu na rua Magno, no bairro Jardim Florestal, em Itacoatiara (município distante 176 quilômetros de Manaus).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), o crime aconteceu por volta das 1h30. O jovem ainda chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

O delegado Lázaro Mendes da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) informou que o rapaz já tinha uma extensa ficha criminal e que o caso agora será investigado para chegar até a autoria do crime e motivação do fato. O cadáver foi removido para o necrotério do município.