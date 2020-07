Homem é preso com aparelhos eletrônicos roubados no Amazonas

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na tarde desta quarta-feira (22), por volta das 13h30, na rua Waldemar Ventura, do bairro São José, em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). Com ele, a polícia apreendeu uma caixa com equipamentos eletrônicos roubados.

Conforme a Polícia Militar , as equipes estavam em patrulhamento no local mencionado quando percebeu um homem em atitude suspeita demonstrando nervosismo. Ele ainda tentou fugir, mas acabou sendo contido por policiais.

Durante a revista pessoal, foram encontrados três amplificadores, três controles remotos e uma aparelho tipo scanner. O suspeito foi questionado sobre a origem do material e confessou que os objetos tinham sido levados do prédio de uma instituição privada.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

