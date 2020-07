Suspeito de assalto é perseguido e morto a pauladas no Lírio do Vale

O homem foi perseguido por moradores da área e apanhou até a morte | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um suspeito de cometer assaltos , que até o momento não foi identificado, foi agredido até a morte na noite desta quarta-feira (22), na rua Vera Cruz, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme informações de testemunhas, ele estava acompanhado de outros dois comparsas cometendo assaltos pelo conjunto Augusto Montenegro, quando moradores da área perceberam a ação criminosa. Os comparsas dele saíram correndo e o suspeito teria tentado roubar uma motocicleta para fugir.

"Ele foi perseguido e ainda ameaçou as pessoas com a arma de fogo . Um dos rapazes conseguiu tomar a arma dele e as pessoas acabaram o agredindo até a morte", contou uma testemunha.

O local de crime foi isolado pela equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) até a chegada das equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) , Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

Assista a reportagem no local do crime:

