Mais um é executado na Compensa por criminosos em carro branco

A vítima morreu no SPA Joventina Dias | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma pessoa foi executada por criminosos no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O bairro tem sido palco de intensos conflitos entre facções criminosas. No fim da tarde desta quarta-feira (22), a vítima da vez foi Rodnei Vieira Barbosa, de 27 anos. Ele foi atingido com três tiros na frente da casa dele na rua Monte Alegre. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas faleceu por volta das 21h, no momento em que seria transferido para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Conforme a Polícia Militar , o jovem estava na frente de casa quando foi surpreendido por criminosos, que chegaram em uma picape de cor branca, com placas e modelo não identificado. Ele ainda teria tentado fugir, mas acabou sendo atingido por, pelo menos, três tiros - que atingiram as costas e a cabeça de raspão.

Ele ainda foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, na Compensa, mas faleceu no momento em que seria transferido para o HPS 28 de Agosto.

Ainda não há informações se a vítima possui envolvimento com a criminalidade. O corpo deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.

Outro Caso

O detento do regime semiaberto Renan Alves Maia , de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite do dia 9 deste mês, na rua Campos Sales, esquina com a rua Natal, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Ele era usuário de tornozeleira eletrônica.

Conforme informações do tenente Celso Lopes, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi surpreendida em via pública por dois criminosos em um carro não identificado, de onde desceu um suspeito que efetuou os disparos.

Renan ficou agonizando em via pública e, depois de aguardar pela chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele foi socorrido pelos próprios familiares e levado ao SPA Joventina Dias, onde morreu.

