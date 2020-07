Emboscada: mulher morre a tiros e marido fica ferido em rodovia do AM

Crime ocorreu em um ramal no KM 19 da rodovia estadual Manoel Urbano, em Iranduba. | Foto: Divulgação

Manaus - Jaqueline Taynara Cabral de Souza, de 29 anos, morreu, e o marido dela, o autônomo Willeson Sena, de 42, ficou ferido após serem vítimas de uma emboscada na noite desta quarta-feira (22). O casal teve o veículo encurralado por criminosos quando saíam de um sítio, localizado em um ramal no KM 19 da rodovia estadual Manoel Urbano, em Iranduba.

Conforme a Polícia Militar do município, o casal estava na companhia de outros dois homens. Ao saírem do sítio, que é de propriedade das vítimas, o veículo foi cercado por pistoleiros, que efetuaram vários tiros contra o carro.

Ainda conforme a PM de Iranduba, apenas o casal foi alvejado. Willeson dirigia o carro e Jaqueline estava do lado dele no bando de passageiros.

O policial, que não quis se identificar, explicou ao Portal EM TEMPO que os passageiros, que estavam na parte traseira do carro, eram monitorados por tornozeleira eletrônica. A polícia não recebeu informações sobre os autores do crime, que fugiram sem ser identificados.

Vítimas foram levadas ao SPA Joventina Dias | Foto: Em Tempo

Willeson foi atingido com um tiro no ombro e Jaqueline com tiros na nuca e no rosto. Mesmo ferido, o autônomo conseguiu dirigir até a barreira policial na rodovia, onde pediu ajuda a bombeiros militares que passavam com uma ambulância no local. Em seguida, equipes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) atenderam a ocorrência.

O casal foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital. Entretanto, Jaqueline não resistiu e morreu. Já o marido dela foi transferido para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

Ficha criminal

Os policiais da 8ª CIPM consultaram os nomes das vítimas e verificaram que tanto Jaqueline, quanto Willeson, já responderam pelo crime de tráfico de drogas. Os PMs ainda foram informados que o casal, possivelmente, ainda teria dívidas com traficantes.

Família

A equipe de reportagem encontrou alguns familiares do casal, no SPA Joventina Dias. Para eles o caso ainda é misterioso.

"Ainda conseguimos conversar com o Willeson. Ele só disse que o carro dele foi fechado por duas motos. Eles saíram de manhã para ir no sítio deles e já estavam retornando para a casa deles no bairro Cidade Nova, quando foram atacados", disse Talita Rafaela, prima da Jaqueline.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O estado de saúde do homem não foi divulgado. O carro do casal foi encaminhado ao 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba, onde o caso deve ser investigado.

