Briga entre amigos resulta em morte na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um ainda não identificado morreu na madrugada desta quinta-feira (23), depois de ser esfaqueado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. De acordo com a polícia, o suspeito do crime é amigo da vítima.

O caso ocorreu por volta das 03h30, na Avenida Arquiteto José Henriques. De acordo com a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), vítima e suspeito estavam consumindo bebidas alcoólicas e, em determinado momento, se desentenderam.

Houve luta corporal e um dos homens acabou sendo esfaqueado no peito. A vítima, identificada apenas como "Maikon", chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O homem que cometeu o crime fugiu. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

