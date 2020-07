Traficante mandou matar flanelinha que chamava a polícia na Compensa

Manaus - O traficante César Araújo dos Santos, de 27 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (23), em cumprimento a mandado de prisão temporária. Ele é suspeito de ordenar a execução do guardador de veículos Robson Gama da Silva , que tinha 36 anos. O crime ocorreu no dia 25 de setembro de 2019, na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHs), César mandou matar a vítima porque ela denunciava a prática de tráfico de drogas na Compensa. "Já identificamos que dias antes do crime, César fez ameaças a Robson e para a família dele".

No dia do crime, já identificamos que Gutemberg Lopes Ferreira que está sendo procurado e um outro suspeito chegaram em uma motocicleta, surpreenderam a vítima que foi executada com pelo menos cinco tiros", explicou a delegada.

As ordens judiciais em nome de César e de Gutemberg foram expedidas no dia 3 de julho deste ano. Ele foi preso na manhã de hoje (23) no bairro Compensa, onde ocorreu o crime. Gutemberg segue foragido.

Procedimentos

César foi indicado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde deve ficar à disposição da Justiça.

