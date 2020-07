Vídeo: Homem invade mercadinho do Amazonas para furtar frangos

Uma equipe foi até o local e identificou que haviam sido furtadas duas caixas de frango | Foto: Divulgação





Autazes - Lailson Gomes foi preso na madrugada desta quinta-feira (23), após invadir e furtar um mercadinho na rua Joaquim Augusto de Queiroz, no bairro Santa Luzia, em Autazes (distante 112 quilômetros de Manaus).

Conforme a Guarda Civil de Autazes, por volta das 3h11, eles receberam uma denúncia via telefone de que um suspeito estava cometendo furto em um estabelecimento comercial.

Uma equipe foi até o local e identificou que haviam sido furtadas duas caixas de frango. As câmeras de segurança do estabelecimento comercial flagraram toda a ação.

As buscas foram iniciadas no bairro Mutirão e o suspeito foi localizado no momento da fuga em uma motocicleta Titan 150, de placas NOX-4865, de cor preta. Após perseguição, o suspeito foi detido na rua Mathias Ferreira Lima, bairro Cidade Nova.

As caixas de frango foram recuperadas e o suspeito foi apresentado na 39° Delegacia Interativa de Polícia (DIP).