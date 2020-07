Facção perde R$1,5 milhão em maconha que vinham em embarcações no AM

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de R$1,5 milhão em maconha do tipo skunk foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (23), por volta de 1h, no Rio Solimões em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus). A droga estava escondida em um carro e dentro de botijas de gás transportadas em embarcações vindas dos municípios de Japurá e Tefé, com destino à capital.

Conforme o delegado Paulo Mavignier do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) , o material foi encontrado após abordagens de rotina nas embarcações.

Cão Odin auxiliou na localização das drogas | Foto: César Gomes

"Na primeira embarcação, com auxílio do cão Odin da Receita Federal, apreendemos 87 tabletes de drogas, escondidas na lateral de um carro modelo Volkswagen Saveiro, de cor preta. Desmontamos o veículo e aprendemos esse material. Esse barco fazia rota de Tefé para Manaus", explicou Mavignier.

O diretor do Denarc informou ainda que em uma segunda embarcação foram apreendidos mais sete tabletes de drogas em uma mochila preta e 25 tabletes escondidos em três botinas de gás. A embarcação vinha de Japurá. Ao longo da operação, ninguém foi preso.

"Vamos apurar a partir de agora quem seria o remetente da droga, quem estaria acompanhando esse material na embarcação e quem o receberia. Todos esses dados estão sendo compilados no Inquérito Policial (IP). Nosso combate continua nos rios do Amazonas. Só nesta semana, já demos prejuízo de R$ 2 milhões ao crime organizado. Sem esse dinheiro, é menos armamentos, menos criminosos recrutados e menos famílias destruídas", destacou a autoridade.

O delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) enfatizou que o Rio Solimões é uma constante rota de tráfico, mas que devido à ação integrada da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), resultados positivos estão sendo alcançados com grandes apreensões.

A operação contou com apoio de policiais civis da DIP de Manacapuru, Delegacia Fluvial (Deflu) e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (FERA). O material apreendido fica a disposição do Poder Judiciário e posteriormente será incinerado.

