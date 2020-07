Homem é preso por dar 'golpe do auxílio emergencial' em Jutaí

Araújo ressaltou que esse tipo de golpe está recorrente em todo o estado do Amazonas | Foto: Divulgação





Nesta quarta-feira (22), por volta das 9h, equipe da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (distante 751 quilômetros em linha reta da capital), sob a coordenação do investigador Diego Araújo, gestor da unidade policial, prendeu em flagrante José Odvaldo Moraes Martins, 48, pelo crime de estelionato.

Segundo o gestor, a vítima, uma jovem de 19 anos, procurou a delegacia, no dia 17 de julho deste ano, para informar que o indivíduo se ofereceu para ajudá-la a retirar o pagamento do auxílio emergencial, mas que só havia repassado a primeira parcela.

“A respeito da segunda parcela do auxílio, a vítima nos relatou que o infrator disse para ela que o pagamento havia sumido do aplicativo ‘Caixa Tem’, e que ele havia perdido todos os dados da jovem, sendo assim, não conseguia acessar o aplicativo”, comentou Araújo.

Ainda conforme a autoridade policial, após a denúncia, a equipe de investigação da 56ª DIP iniciou as diligências, que duraram seis dias. Na manhã da data mencionada, policiais civis ficaram de campana para realizar a prisão do indivíduo, após ele sacar a terceira parcela do auxílio emergencial da vítima no valor de R$ 1.150. “Em posse de José, além da quantia em espécie, também foi encontrada uma agenda que continha todos os dados e senha da jovem junto com extratos de todos os saques referentes ao auxílio”, comentou o gestor.

Araújo ressaltou que esse tipo de golpe está recorrente em todo o estado do Amazonas e que as pessoas lesadas podem procurar a delegacia para denunciar o crime.

Procedimentos

O dinheiro apreendido foi devolvido para a vítima. José Odvaldo foi autuado pelo crime de estelionato e permanece preso na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

