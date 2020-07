Você conhece o 'JR'? Ele é procurado por matar rival no Compensa

O suspeito é procurado pela Polícia Civil | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da delegada Marília Campello, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Gutemberg Lopes Ferreira Filho, conhecido como ‘Jr’, apontado como um dos autores do homicídio do flanelinha Robson Gama da Silva, de 36 anos.

Conforme Marília Campello, o crime ocorreu no dia 25 de setembro de 2019, nas proximidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da capital.

“No momento do crime, Gutemberg estava acompanhado de um outro indivíduo, que segue sendo investigado pela polícia. Eles chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito. E em seguida, empreenderam fuga”, explicou.

A autoridade policial informou que a ordem judicial em nome do infrator foi expedida, no dia três de julho deste ano, pela Central de Inquéritos.

Disque-Denúncia

Quem puder colaborar com informações sobre Gutemberg deve entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada.