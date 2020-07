Em Manaus, homens tentam correr de assaltantes e são baleados

Manaus - Para tentar fugir da ação de criminosos, dois homens, da faixa etária de 30 anos, acabaram feridos a tiros na noite desta quinta-feira (23). O fato aconteceu na rua C, no conjunto Vila Marinho, na Zona Oeste de Manaus.

Conforme a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas estavam caminhando em via pública, quando foram abordados por uma dupla, que estava em uma motocicleta. No momento em que os assaltantes anunciaram o assalto, os homens correram, mas foram surpreendidos com disparos de arma de fogo. Os bandidos fugiram sem ser identificados e nem levaram nenhum pertence das vítimas.

Um dos homens foi atingido na mão e outro em uma das pernas. As vítimas conseguiram pedir ajuda e foram levados por moradores da área até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Ainda conforme a 8ª Cicom, após receberem atendimento médico, as vítimas foram liberadas. Os homens foram orientados a registrar Boletim de Ocorrência (BO) para que a Polícia Civil possa investigar o caso.

Veja a reportagem:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=340193047374428¬if_id=1595469526504716¬if_t=live_video_explicit