Homem não aceita ver ex com novo namorado e o ataca a terçadadas

Manaus - Um jovem, de 22 anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com golpes de terçado no braço esquerdo. Conforme a polícia, o fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Tancredo Neves.

O jovem informou à polícia que o suspeito de ter o atacado é o ex-companheiro da atual namorada. O crime, supostamente, teria ocorrido por ciúmes.

A vítima deu entrada na unidade de saúde, por volta das 8h, e passou por procedimentos cirúrgicos. A 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, mas não localizou o suspeito.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

