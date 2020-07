Com armas e granadas, grupo invade casa e mata homem a tiros em Manaus

Caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (24) | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Criminosos invadiram uma casa na madrugada desta sexta-feira (24) e mataram a tiros Laurenci George Barros de Aquino, de 34 anos, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Durante a ação, Douglas Martins de Lima, de 19, foi atingido na perna e, segundo a polícia, se fingiu de morto para tentar escapar dos atiradores. Dentro da residência, os policiais também encontraram duas granadas que teriam sido utilizadas pelos suspeitos - que fugiram do local.

O caso ocorreu na Rua Novo Alegre, por volta das 5h30. De acordo com o tenente Marivaldo Costa, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cinco pessoas dormiam dentro da casa no momento em que os atiradores chegaram em três carros não identificados.

"Dentro da residência nós localizamos três homens. Um visivelmente já havia entrado em óbito. [O outro] estava se fingindo de morto porque tinha levado um tiro na perna. Quando ele visualizou a presença da polícia ele se espertou, falou que estava tudo bem. E o outro também falou que estava tudo ok (...) Os outros dois conseguiram se evadir da residência pelos fundos da casa e entraram numa parte de mata", explicou.

Ainda segundo Costa, os dois homens que conseguiram escapar na ação criminosa foram capturados minutos depois. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38.

Dentro da casa, os policiais também encontraram um carro roubado e uma motocicleta. Ambos os veículos foram apreendidos.

Dezenas de cartuchos deflagrados foram recolhidos e devem ser periciados. No momento da invasão, os criminosos também utilizaram duas granadas, que não explodiram. Por conta disso, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foi acionado para recolher os objetos.

A casa onde as vítimas estavam era alugada. À polícia, o proprietário informou que não tinha conhecimento da presença do grupo no local. "A casa foi alugada para um casal cerca de 30 dias atrás. Ele [proprietário] não sabia de que haveria esses cinco homens aí dentro", disse o tenente.

Costa ressaltou que os homens que estavam na casa, incluindo o que foi ferido, foram presos e serão encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

