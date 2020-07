Por suposta dívida, homem é ferido com golpes de facão em Manaus

Vítima foi levada ao HPS Platão Araújo | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Um homem, de 29 anos, foi atacado com vários golpes de facão pelo corpo durante um suposto acerto de contas. A tentativa de homicídio ocorreu na noite desta quinta-feira (23), na Rua Moisés, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.



De acordo com a polícia, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas na companhia de outros homens, que não foram identificados. Por volta das 22h45, ele acabou sendo surpreendido por homens supostamente envolvidos com o tráfico de drogas naquela localidade, que o feriram com um facão.

O crime teria sido motivado por possíveis dividas que a vítima tinha com os autores do ataque.

Estado de saúde da vítima não foi divulgado | Foto: Reprodução

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, onde recebeu os atendimentos médicos e segue internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Leia Mais

Homem não aceita ver ex com novo namorado e o ataca a terçadadas

Suspeito de cometer furtos em Parintins leva terçadada na cabeça