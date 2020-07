Vídeo: Homem é morto com 15 tiros dentro de hotel no Centro de Manaus

Câmeras de segurança de um imóvel registraram o momento em que a vítima foi atacada | Foto: EM TEMPO

Manaus - Um homem identificado como Cleber Oliveira da Silva, de 35 anos, foi executado com 15 tiros na noite desta quinta-feira (23). O crime ocorreu na recepção de um hotel, situado na Rua Lobo D'Almada, Centro de Manaus.

Câmeras de segurança de um imóvel registraram o momento em que Cleber foi atacado. A gravação mostra que às 22h13, a vítima e uma mulher descem de um carro, que faz corrida por aplicativo, e seguem em direção ao hotel.

Em seguida, outro carro modelo Up, de cor branca, estaciona no local e, rapidamente, dois ocupantes descem armados e correm em direção da vítima.

Nas imagens é possível ver que a acompanhante de Cleber percebeu o perigo e correu para dentro de um bar. De acordo com a polícia, dentro do hotel, a vítima ainda se escondeu atrás do balcão usado pela recepcionista, mas acabou sendo morta com 15 tiros.

A funcionária do hotel não ficou ferida.

Veja a ação dos pistoleiros

Pistoleiros chegaram em um carro modelo Up, de cor branca | Autor: Divulgação

Toda a ação dos pistoleiros durou aproximadamente 45 segundos. /eles fugiram sem ser identificados. A perícia informou que a vítima foi atingida com tiros na cabeça, pescoço, tórax e braços.



Equipes da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas, mas não localizaram nenhum dos suspeitos. As imagens das câmeras de segurança da região devem auxiliar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na investigação do caso.

Área perigosa

Conhecida pelas boates e pontos de prostituição na capital amazonense, a Rua Lobo D'Almada se tornou uma região perigosa e cenário de vários crimes, devido à intensa movimentação e disputa de território do tráfico de drogas.

No dia 20 de maio deste ano, uma garota de programa - identificada como Mayara Crysten Costa , de 32 anos - foi executada com quatro tiros naquela localidade.

Há quase um ano, outro assassinato ocorreu na mesma rua. A vítima também era garota de programa e foi identificada como Fernanda Caroline Chaves Pinho , de 25 anos, conhecida como "Barbie" ou "Bárbara Carolina".

Leia Mais

Briga entre amigos resulta em morte na Zona Norte de Manaus

Traficante mandou matar flanelinha que chamava a polícia na Compensa