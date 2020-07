Criminosos explodem cofre de posto de combustíveis em Manaus

Explosão ocorreu durante a madrugada | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Criminosos explodiram o cofre de um posto de combustíveis, na madrugada desta sexta-feira (24). O caso ocorreu na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os criminosos chegaram no posto em um veículo não identificado, por volta das 3h30. Na ocasião, somente um funcionários estava trabalhando no local.

Em seguida, os suspeitos acondicionaram os explosivos na porta do cofre, que fica junto a uma das bombas. Após a explosão, eles levaram a renda do posto - que não foi revelada - e ainda não foram localizados.

Ainda segundo a polícia, as câmeras do sistema de segurança do estabelecimento não gravaram o momento da ação.

Este é o segundo cofre explodido somente no mês de julho em Manaus.

