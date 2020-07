Homem sai de casa após receber ligação e é encontrado morto em Manaus

Corpo foi encontrado na noite de quinta-feira (23) | Foto: Reprodução

Manaus - O corpo de Daniel Lima Pinheiro, de 24 anos, foi encontrado na noite de quinta-feira (23) no bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus. À polícia, a companheira de Pinheiro informou que ele saiu de casa depois de receber uma ligação de amigos, horas antes de ser encontrado morto.

Populares encontraram o corpo na Rua Samambaias, por volta das 23h, e chamaram a polícia. Pinheiro foi morto com diversos disparos de arma de fogo.

Os familiares dele souberam da morte por meio das redes sociais. O reconhecimento do corpo foi feito pela esposa da vítima.

À polícia, a mulher relatou que estava com Pinheiro - por volta das 14h - quando ele recebeu uma ligação de amigos para ir até o Conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, Zona Leste da capital. A partir daí, a mulher não teve mais notícias do companheiro até o corpo ser encontrado.

O corpo de Daniel Pinheiro foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

