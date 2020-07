Suspeito oferecia falsas vagas de emprego em troca de dinheiro, no AM

Suspeito se apresentava como funcionário de multinacional | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem que oferecia falsas vagas de emprego em troca de dinheiro foi preso nesta sexta-feira (24) em um conjunto no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a polícia, o suspeito Kaio da Costa Oliveira, de 34 anos, entrava em contato com as vítimas por meio de um aplicativo de relacionamento.

O homem foi localizado na casa onde morava, situada no conjunto Duque de Caxias. Segundo a delegada Deborah Barreiro - titular da 5ª Seccional Centro-Sul -, o suspeito se apresentava como funcionário de uma empresa estrangeira.

"Ele se dizia funcionário de multinacional de uma empresa aérea. Com isso, afirmava às vítimas que poderia conseguir um emprego para elas, mas precisariam de visto e passaporte, pois teriam que ir ao Estados Unidos para passar por treinamento", explicou.

Com este argumento, Oliveira conseguia arrecadas das vítimas diversas quantias em dinheiro. "As vítimas acreditavam e davam pra ele quantias de dois, três ou quatro mil reais, dependendo do caso, para que ele adiantasse a documentação junto a polícia federal (...) Não conseguimos ainda datar todas as vítimas, mas, até o momento sabemos que ele conseguiu juntar, pelo menos, uns R$15 mil", pontuou a delegada.

Prisão

A captura de Kaio Oliveira foi feita em cumprimento a um mandado de prisão pelo crime de estelionato. Ainda segundo Deborah Barreiro, ele já havia cometido outros crimes, como venda de gabaritos de concursos.

Após começar a aplicar os golpes, uma das vítimas conseguiu informar a residência em que o suspeito estava atualmente - o que facilitou a prisão.

