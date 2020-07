Homem é baleado em suposta tentativa de assalto no conjunto Ouro Verde

O homem foi baleado por uma dupla | Foto: Divulgação





Manaus - Um homem identificado com Agnaldo M.D.S, de 24 anos, foi baleado no início da tarde desta sexta-feira (24), por volta do meio-dia, em uma suposta tentativa de assalto no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, Agnaldo relatou que estava entrando no carro dele quando foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta.

Os suspeitos teriam pedido para que entregasse a chave do carro, ele se recusou e começou a correr na tentativa de escapar do assalto. Nesse momento o homem foi baleado nas nádegas.

Agnaldo foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O tiro acabou saindo pelo abdômen e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Militar não descarta que o crime possa ser uma tentativa de homicídio, pois Agnaldo já possui passagem criminal por receptação. O caso será investigado pela Polícia Civil.