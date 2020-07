Flores 'caem do céu' em enterro de policial morto em acidente no AM

O investigador da PC morreu em um acidente fluvial | Foto: Divulgação

Manaus - O enterro do investigador de Polícia Civil Eduardo Maciel da Silva Melo , morto em um acidente fluvial ocorrido na madrugada de terça-feira (20), no Rio Envira (naquele município distante 1.206 quilômetros de Manaus), foi realizado na manhã desta sexta-feira (24), no cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul de Manaus. Dezenas de colegas de farda e familiares prestaram as últimas homenagens. Flores foram jogadas de um helicóptero no momento do sepultamento.

Vídeos flagraram as últimas homenagens ao investigador. No acidente, o sargento da Polícia Militar Aleilson Martins da Silva também perdeu a vida. Eles saíram da sede do município para uma operação policial com intuito de capturar foragidos da Justiça na segunda-feira (21). Por volta das 2h do dia seguinte, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira. A voadeira naufragou. Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais e os dois policiais que desapareceram nas águas.

Os corpos foram localizados na tarde de quarta-feira (23), nas proximidades do local do acidente e chegaram em Manaus na noite de quinta-feira (24). Eles também receberam homenagens no aeroporto de Envira e a tradicional Salva de Tiros.

Veja o vídeo da homenagem no enterro do investigador: